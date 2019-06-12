حرص لاعب الهلال، أندريه كاريلو، على زيارة زميله باولو هورتادو، الذي تعرض للإصابة، وتأكد غيابه عن منتخب بيرو الذي يستعد لخوض غمار بطولة كوبا أميركا 2019 بالبرازيل بداية من 14 يونيو الجاري.
وعانى باولو هورتادو من إصابة جسيمة ستجعله يغيب عن البطولة القارية، وكشفت وسائل الإعلام البيروفية أن زيارة كاريلو لزميله كان لها أثر كبير في رفع الحالة المعنوية لهورتادو.
وأوضحت أن كاريلو شارك الزيارة مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، حيث ظهر لاعب الهلال أمام هورتادو وهو جالس على أريكة، وعلق كاريلو: “أتمنى لك تعافي جيد باولو هورتادو”.
وسيتم استبدال هورتادو بزميله جوزيمير بالون في كوبا أميركا 2018، بحسب ما أعلنه الاتحاد البيروفي لكرة القدم.
كان كاريلو قد لعب مع الهلال في الموسم المنصرم على سبيل الإعارة قادما من بنفيكا البرتغالي، ويسعى الهلال للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي في الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.