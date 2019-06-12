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اخبار رياضية > لانس يرفض شراء بن شرقي من الهلال !
12/06/2019   10:51 م

لانس يرفض شراء بن شرقي من الهلال !

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كشف مصدر في لانس الفرنسي أن النادي لن يقوم بتفعيل خيار الشراء للاعب الهلال أشرف بن شرقي، وأن اللاعب المغربي سيعود إلى الهلال الذي سيبحث من جديد عن تسويق اللاعب أو ربما الاعتماد عليه في الموسم المقبل.

ولم يظهر بن شرقي بشكل جيد في الموسم المنصرم مع لانس، حيث شارك خلال 23 مباراة منها 11 كلاعب أساسي، وساهم في إحراز 3 أهداف فقط.

كان الهلال قد طالب بن شرقي بالعودة إلى صفوف النادي بعد نهاية إعارته إلى نادي لانس الفرنسي أحد أندية الدرجة الثانية، وسيلتحق اللاعب بتدريبات الهلال التحضيرية للموسم المقبل، في انتظار أن يحدد المدرب الجديد الذي سيتعاقد معه الفريق السعودي خلال الأيام القادمة موقفه من جميع اللاعبين.وفق “أخبار 24”.

لانس يرفض شراء بن شرقي من الهلال !

اخبار رياضية
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