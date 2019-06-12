السعوديون يترقبون 12 نجماً في «أمم أفريقيا 2019»

على بعد أيام من بطولة أمم أفريقيا 2019 والتي تحتضنها مصر، تترقب الجماهير السعودية ظهور بعض لاعبي أنديتها في واحدة من أهم من المسابقات على صعيد اكتشاف المواهب ومشاركة النجوم من حول العالم.
الأمر ينطبق كذلك على جماهير عالمية تراقب أسماء رنانة تمثل فرقها، مثل محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا من ليفربول، وحكيم زياش ومرزاوي من أياكس، وكذلك رياض محرز من مانشسترسيتي.
وبالعودة إلى الأندية السعودية التي تقدم بعض اللاعبين إلى البطولة، فيتقدمهم أحمد موسى ونورالدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله من النصر، إضافة إلى كريم الأحمدي ومروان داكوستا من الاتحاد، ومبارك بوصوفة، فاروق بن مصطفى وجمال بن العمري من الشباب، وأيضاً عزالدين دوخة من الرائد، وإلى جانبه رايس مبولحي من الاتفاق، وسيدريك أميسي من التعاون، وينضم من القادم حديثاً من الدرجة الأولى أندريا مهاجم العدالة.وفق “الرياضية”.