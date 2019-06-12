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اخبار رياضية > رسمياً.. الدوري السعودي للمحترفين ينطلق الخميس 22 أغسطس 2019
12/06/2019   10:50 م

رسمياً.. الدوري السعودي للمحترفين ينطلق الخميس 22 أغسطس 2019

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، رسمياً عن مواعيد بداية مباريات الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2019-2020.

وحدّدت الرابطة يوم الخميس الموافق 22 من أغسطس موعدًا لانطلاق الدوري، والذي يشارك به 16 فريقاً، فيما حدّدت يوم الثلاثاء 20 أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وتشارك في النسخة الحالية من الدوري، فرق: “النصر والهلال والتعاون والأهلي والشباب والوحدة والفيصلي والفتح والرائد والاتحاد والاتفاق والفيحاء والحزم وأبها وضمك والعدالة”.وفق “أخبار 24”.

رسمياً.. الدوري السعودي للمحترفين ينطلق الخميس 22 أغسطس 2019

اخبار رياضية
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