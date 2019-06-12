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أخبار محلية > “هدف” يدعو المنشآت للاستفادة من برنامج دعم التوظيف عند تشغيل السعوديين
12/06/2019   10:46 م

“هدف” يدعو المنشآت للاستفادة من برنامج دعم التوظيف عند تشغيل السعوديين

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دعا صندوق الموارد البشرية (هدف) منشآت القطاع الخاص للتسجيل في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، والاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج للقطاع الخاص عند توطين الوظائف وتشغيل السعوديين والسعوديات.

وأوضح الصندوق أن البرنامج يدعم المنشآت عبر تحمل نسبة من راتب الموظف السعودي لمدة 36 شهراً، بهدف رفع نسبة مشاركة السعوديين في أغلب مهن سوق العمل، ورفع مهاراتهم.

وأفاد الصندوق بأن المنشآت المسجّلة ستتلقى مبلغ الدعم في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي، والمتمثل في 30% من راتب الموظف السعودي في السنة الأولى، و20% في السنة الثانية، و10% في السنة الثالثة.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن المنشآت الموظّفة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو في المدن الصغيرة والقرى ستحصل على نسبة دعم إضافية، لافتة إلى أن أقل راتب مستحق للدعم 4 آلاف ريال وأعلى راتب 10 آلاف ريال.

ويمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل في البرنامج عبر بوابة “طاقات”، وتفعيل حساب برامج دعم التوظيف، ونشر الإعلانات الوظيفية، وتلقي الدعم عند تقدم سعودي أو سعودية لشغلها.

“هدف” يدعو المنشآت للاستفادة من برنامج دعم التوظيف عند تشغيل السعوديين

أخبار محلية
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