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أخبار محلية > عبدالرحمن بن مساعد يوضح رده إذا طلب التصوير معه.. ويروي قصة طريفة عن مشهور وقع في فخ “معجب”‎‎
12/06/2019   10:45 م

عبدالرحمن بن مساعد يوضح رده إذا طلب التصوير معه.. ويروي قصة طريفة عن مشهور وقع في فخ “معجب”‎‎

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قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد إنه يكون في غاية الامتنان للشخص الذي يُطلب منه أن يتصور معه، مبيناً أنه يعتبر ذلك الشخص تكرّم عليه بطلبه هذا وتنازله عن مكانته لأجل التصوير معه.

وأضاف أن هناك بعض المواقف غير الجيدة التي تحدث من البعض عند طلب التصوير معه، من بينها إجبار هؤلاء لأطفالهم على التصوير معه في حين أن الطفل يكون رافضاً لذلك ويبكي، مضيفاً أن من المواقف أن أحدهم أعطاه رضيعه للتصوير معه، مبيناً أنه لا يجيد التعامل مع الأطفال لدرجة أنه لم يكن يحمل بناته عندما كنّ رضيعات.

وروى ابن مساعد خلال رده على أسئلة وُجّهت له خلال بث مباشر على حسابه بموقع “تويتر” واحدا من المواقف المحرجة التي حدثت لأحد المشاهير عندما كانا في واحدة من المرات معاً في باريس، مبيناً أن أحد الأشخاص جاء مع زوجته وطلب من المشهور أخذ صورة، فشعر المشهور حينها بالزهو ووافق على الفور، فما كان من الشخص إلاّ أن سلّمه الكاميرا وابتعد ووقف إلى جوار زوجته ليلتقط لهما المشهور صورة معاً.وفق “أخبار 24”.

عبدالرحمن بن مساعد يوضح رده إذا طلب التصوير معه.. ويروي قصة طريفة عن مشهور وقع في فخ “معجب”‎‎

أخبار محلية
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