إحالة مشاهير تورطوا في الترويج لأدوية ضارة إلى النيابة العامة

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، هشام الجضعي، أن الهيئة أحالت عدداً من المشاهير إلى النيابة العامة؛ لتورطهم في ترويج أدوية عشبية وعلاجية ضارة.
وأوضح أن الهيئة خاطبت كذلك وزارة العمل بشأن المشاهير من غير السعوديين، مشيراً إلى أن الهيئة ترصد ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي مما يقع في نطاق اختصاصاتها.
وأضاف الجضعي – بحسب “المدينة” – أن مجموع المواقع المخالفة المضبوطة بتهم ترويج الأدوية الضارة يبلغ 2500 موقع إلكتروني، لافتاً إلى أن المواقع والمعرفات التي تدار من خارج المملكة لا يمكن الوصول لها؛ لكن الهيئة تعتمد في تفادي مخاطرها على وعي المجتمع.