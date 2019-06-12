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أخبار محلية > “موسم جدة”: ما نُشر حول وجود مخالفات للآداب والذوق العام في بعض الفعاليات مزاعم غير صحيحة
12/06/2019   10:44 م

“موسم جدة”: ما نُشر حول وجود مخالفات للآداب والذوق العام في بعض الفعاليات مزاعم غير صحيحة

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قال المشرف على فعاليات “موسم جدة” الترفيهية، رائد أبو زنادة، إن ما نُشر حول وجود مخالفات للآداب والذوق العام في بعض فعاليات المهرجان مزاعم غير صحيحة.

وأكد أن فعاليات “موسم جدة” متسقة مع الأنظمة ومع رغبات المواطنين واهتماماتهم، داعياً إلى عدم تصديق الفيديوهات التي جرى تداولها لفعاليتي “وايت كلوب” و”نيكي بيتش” التي قد يخون التعبير بعض من يقومون بتوثيقها.

وأوضح أبو زنادة أن القنوات الرسمية لـ”موسم جدة” تتضمن كل المعلومات المتعلقة بفعاليات الموسم بصورة دقيقة، مشيراً إلى أن الفعاليات تهدف لكسب رضا المواطنين وإعلاء شأن السياحة الداخلية.وفق “أخبار 24”.

“موسم جدة”: ما نُشر حول وجود مخالفات للآداب والذوق العام في بعض الفعاليات مزاعم غير صحيحة

أخبار محلية
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