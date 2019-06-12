بالصور.. الماضي يستقبل رئيس وأعضاء جمعية “بشائر الخير لحفظ النعمة” بالخرج في مكتبه بديوان المحافظة

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٠/١٠/٩هـ رئيس وأعضاء جمعية “بشائر الخير لحفظ النعمة” بمحافظة الخرج في مكتبه ، وكان في مقدمتهم رئيس مجلس الادارة الاستاذ فريع بن فهيد الصخابرة ونائب رئيس مجلس الادارة الاستاذ سعيد بن فهيد الصخابرة والامين العام الأستاذ محسن بن فالح الدوسري والاعضاء الاستاذ خالد بن مسرع القحطاني والاستاذ سعود بن عبدالله الضحوك والاستاذ محمد بن براهيم الدوسري والمدير التنفيذي الاستاذ ناصر محمد العماري .
رحّب المحافظ برئيس وأعضاء الجمعية وعبّر عن سعادته بتأسيس هذه الجمعية المباركة التي ستخدم فئة غالية وشريحة هامة بكافة انحاء المحافظة ، مطالبا بالنظر بمن سبق بهذا المجال والاستفادة من خبراتهم .
وتحدث الرئيس التنفيذي عن ما تم للجمعية منذ موافقة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي وحتى اليوم ، حيث سيفتتح مكتب الجمعية قريبا ، وأشاد بمشاعر أهل الخير والاحسان بالمحافظة بتأسيس الجمعية .
وفي الختام قدّم رئيس جمعية “بشائر الخير لحفظ النعمة” الصخابرة الرئاسة الفخرية لسعادة المحافظ متمنيا من الله التوفيق والسداد في هذا العمل المبارك .