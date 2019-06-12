قال المتحدث باسم قيادة التحالف، العقيد تركي المالكي، إن الهجوم الهمجي للميليشيات الحوثية على مطار أبها يشير إلى تورط الحرس الثوري الإيراني في تزويد الميليشيات الإرهابية بأسلحة نوعية.
وأكد أن تورط الحرس الثوري الإيراني واضح بحسب التحقيقات والدلائل الأولية، مشيراً إلى أن خبراء التحالف يعملون على تحليل الصاروخ وسيجري الإعلان عن النتائج بعد انتهاء التحقيقات.
وشدّد المالكي على أنه لا يمكن بحال السماح للميليشيات والتنظيمات الإرهابية بالحصول على أسلحة متطورة، كالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقوارب السريعة التي تستخدمها الميليشيات الحوثية الإرهابية التي تدعي الآن أنها استخدمت في استهدافها لمطار أبها صاروخاً من نوع “كروز”.