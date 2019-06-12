نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهربَي مخدرات بالمدينة المنورة
12/06/2019   8:27 م

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهربَي مخدرات بالمدينة المنورة

+ = -
833

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) حكم القتل تعزيراً باثنين من مهربي المخدرات بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة أن المتورطين ظفار حياة محمد نواز، ومنظور دين إقبال دين، وهما باكستانيا الجنسية، تم القبض عليهما عند قيامهما بتهريب كمية من الهيروين والميثامفييتامين المخدرين.

وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه.

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهربَي مخدرات بالمدينة المنورة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885048252.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.