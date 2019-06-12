تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهربَي مخدرات بالمدينة المنورة

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) حكم القتل تعزيراً باثنين من مهربي المخدرات بمنطقة المدينة المنورة.
وأوضحت الوزارة أن المتورطين ظفار حياة محمد نواز، ومنظور دين إقبال دين، وهما باكستانيا الجنسية، تم القبض عليهما عند قيامهما بتهريب كمية من الهيروين والميثامفييتامين المخدرين.
وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه.