بالفيديو.. خالد الفيصل لأنجال مدير التعليم الثقفي: “ترى أنا مكان أبوكم.. لا توفروني في شيء”

نُشر اليوم الأربعاء مقطع فيديو يبين جانباً من حديث الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مع أنجال عبد الله الثقفي مدير التعليم في مكة وجدة، أثناء تقديم الأمير واجب العزاء لذويه.
وبعد أن قدّم الأمير خالد الفيصل العزاء لأبناء الثقفي، أكد لهم أنه في مقام والدهم رحمه الله، وقال “ترى أنا مكان أبوكم.. لا توفروني في شيء”.
وكان الثقفي الذي يشغل منصب مدير التعليم في إدارتي التعليم بمكة وجدة قد توفي نهاية الأسبوع الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وصُلي على جثمانه في الحرم المكي الشريف، ونعاه وزير التعليم وعدد من المسؤولين.حسب “أخبار 24”.
قرأت في الوفاء كثيراً وشاهدت منه القليل وهذا #خالد_الفيصل يرينا من الوفاء الكثير في تعازيه لذوي مدير تعليم
منطقة مكة المكرمة وجدة#عبدالله_الثقفي pic.twitter.com/0k3rXPb33s
— سعيد الكناني (@abosereenkenani) ١٢ يونيو ٢٠١٩