علّقت وزارة الشؤون الإسلامية على مقطع الفيديو المتداول اليوم الأربعاء لكمية من المصاحف والملفات الإدارية بمكب النفايات بمحافظة خيبر بالمدينة المنورة بطريقة فيها ازدراء للمصاحف، متوعدة بمحاسبة المتسبب.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأستاذ عبدالعزيز بن سعود العسكر، إن الوزارة فور انتشار المقطع فتحت تحقيقا مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة، وفق الفيديو الذي أشار لموقع تلك المخالفات.
وأضاف أنه ووفق توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فإن المتسبب سوف يكون محل المساءلة والعقاب والمحاسبة، لمخالفته للتعليمات وامتهان المصاحف وإتلاف المستندات الحكومية وتعريضها للإهانة والازدراء، إضافةً إلى انتهاك حرمة كتاب الله عز وجل.
وفق “أخبار 24”.