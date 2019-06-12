خادم الحرمين يتلقى برقية من أمير الكويت إثر استهداف مطار أبها الدولي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف أسفر عن إصابة عدد من المسافرين من جنسيات مختلفة وإلحاق بعض الأضرار بصالة المطار.
وأشار أمير الكويت إلى أن هذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية يتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية كافة، مؤكداً وقوف دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها.وفق “أخبار 24”.
وجدّد موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، سائلا المولى تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه.