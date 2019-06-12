وقع وزير النقل الدكتور نبيل العامودي اليوم (الأربعاء) 110 عقود بتكلفة ما يقارب 4 مليارات ريال و300 مليون ريال تُصرف على مدى ثلاث سنوات لرفع مستوى السلامة والصيانة على طرق المملكة للفترة ما بين 2019 – 2022م.
وأوضح وزير النقل أن توقيع هذه العقود يأتي استجابة لاحتياجات كل منطقة بالمملكة، وهو امتداد لما تم إنجازه بداية العام الحالي بتوقيع ترسية 88 مشروعًا لتنفيذ طرق عدد من المناطق.
وأكد على التزام الوزارة بتذليل جميع الصعوبات والعقبات، مبيناً أنها طوّرت من أدواتها ورفعت معايير المتابعة وكفاءة الأداء في تنفيذ العقود لتشمل جوانب عدة، منها معايير تضمن رفع مستوى الأمن والسلامة والنظافة العامة على الطرق وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في رفع معدلات السلامة وتقليل نسب الحوادث.
وأشار إلى الدور المهم لشركاء الوزارة في تحقيق الإنجازات تلو الأخرى، وأن الطموح هو أن تملك المملكة أفضل شبكات الطرق وأكثرها أمانًا، التي تحافظ على مواردها اقتصاديًا واجتماعيًا، والتطلع للفترة المقبلة مبني على آمال كبيرة بتحقيق وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
وفق “أخبار 24”.