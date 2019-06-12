نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مدير مستشفى عسير: خروج جميع مصابي الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها
12/06/2019   8:22 م

مدير مستشفى عسير: خروج جميع مصابي الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها

+ = -
690

أكد مدير مستشفى عسير، خالد بن عايض عسيري، خروج جميع مصابي الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مطار أبها اليوم الأربعاء.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن حالات المصابين ضحية الهجوم الإرهابي الذين وصلوا إلى المستشفى تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، وتم تقديم الخدمات الطبية لهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن سقوط مقذوف معادٍ “حوثي” بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.وفق “أخبار 24”.

مدير مستشفى عسير: خروج جميع مصابي الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885048229.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.