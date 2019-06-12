نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إدانات واسعة للهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي
12/06/2019   8:23 م

إدانات واسعة للهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي

+ = -
716

أدانت دولة الكويت، ومملكة البحرين، ومصر، وجيبوتي، وفلسطين، والأردن، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أبها الدولي اليوم، وأسفر عن إصابة 26 مدنياً بينهم أطفال ونساء.

وأعربت هذه الدول عن استنكارها وشجبها للهجوم الإجرامي الذي استهدف مطاراً مدنياً، في مخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها في أي إجراء تتخذه لصيانة أراضيها وحماية أمنها.

وكان مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي اليوم الأربعاء من داخل الأراضي اليمنية سقط على صالة القدوم بمطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 مدنياً، بينهم 3 نساء “هندية، وسعودية، ويمنية” وطفلان سعوديان.وفق “أخبار 24”.

إدانات واسعة للهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885048227.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.