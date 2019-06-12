إدانات واسعة للهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي

أدانت دولة الكويت، ومملكة البحرين، ومصر، وجيبوتي، وفلسطين، والأردن، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أبها الدولي اليوم، وأسفر عن إصابة 26 مدنياً بينهم أطفال ونساء.
وأعربت هذه الدول عن استنكارها وشجبها للهجوم الإجرامي الذي استهدف مطاراً مدنياً، في مخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها في أي إجراء تتخذه لصيانة أراضيها وحماية أمنها.
وكان مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي اليوم الأربعاء من داخل الأراضي اليمنية سقط على صالة القدوم بمطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 مدنياً، بينهم 3 نساء “هندية، وسعودية، ويمنية” وطفلان سعوديان.وفق “أخبار 24”.