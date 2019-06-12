“البيئة”: استكشفنا 1.1 مليون هكتار خلال 6 أشهر لمكافحة الجراد.. ورصدنا إصابة 202 ألف هكتار

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنها نجحت في توسيع أعمال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي لتصل إلى 1.1 مليون هكتار في جميع المناطق المملكة، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2919.
وأوضحت الوزارة أن نسبة الاستكشاف خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفعت إلى 172% مقارنة بالعام الماضي، مبينة أنها رصدت إصابة أكثر من 202 ألف هكتار، وعالجت منها أكثر من 201 ألف هكتار.
وأبانت وزارة البيئة أنها تمكنت خلال العام الماضي 2018 من استكشاف نحو 412 ألف هكتار من الأراضي، وأنه لم تلحق بها أي إصابات.وفق “أخبار 24”.