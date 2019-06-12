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أخبار محلية > “البيئة”: استكشفنا 1.1 مليون هكتار خلال 6 أشهر لمكافحة الجراد.. ورصدنا إصابة 202 ألف هكتار
12/06/2019   8:20 م

“البيئة”: استكشفنا 1.1 مليون هكتار خلال 6 أشهر لمكافحة الجراد.. ورصدنا إصابة 202 ألف هكتار

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قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنها نجحت في توسيع أعمال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي لتصل إلى 1.1 مليون هكتار في جميع المناطق المملكة، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2919.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الاستكشاف خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفعت إلى 172% مقارنة بالعام الماضي، مبينة أنها رصدت إصابة أكثر من 202 ألف هكتار، وعالجت منها أكثر من 201 ألف هكتار.

وأبانت وزارة البيئة أنها تمكنت خلال العام الماضي 2018 من استكشاف نحو 412 ألف هكتار من الأراضي، وأنه لم تلحق بها أي إصابات.وفق “أخبار 24”.

“البيئة”: استكشفنا 1.1 مليون هكتار خلال 6 أشهر لمكافحة الجراد.. ورصدنا إصابة 202 ألف هكتار

أخبار محلية
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