وثقت مقاطع فيديو سير الحركة الجوية والرحلات المجدولة بشكل طبيعي في مطار أبها عقب سقوط مقذوف حوثي صباح اليوم الأربعاء استهدف صالة القدوم بالمطار.
فيما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن حركة الطيران بالمطار تسير بشكل طبيعي.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أعلن اليوم الأربعاء عن سقوط مقذوف صاروخي على صالة القدوم بمطار أبها الدولي، تسبب في إصابة 26 مدنياً بينهم نساء وأطفال.
عاجل فيديو | الحركة الجوية والرحلات المجدولة في مطار أبها تسير بشكل طبيعي. #الإخباريةpic.twitter.com/rfHAyuBpWU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٢ يونيو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.