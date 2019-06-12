نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التدريب التقني والمهني” تعلن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامجي الدبلوم والبكالوريوس
12/06/2019   2:18 م

“التدريب التقني والمهني” تعلن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامجي الدبلوم والبكالوريوس

+ = -
937

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني عن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامجي الدبلوم والبكالوريوس بالجامعات الحكومية والكليات التقنية للعام التدريبي 1440/1441هـ، بالنسبة للطلاب والطالبات.

وحدد إعلان المؤسسة الفترة من 14 وحتى 22/ 10/ 1440هـ للطلاب للتقديم في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بمنطقة الرياض، فيما حدد الفترة من 16 إلى 23/ 10/ 1440هـ للطالبات للتقديم للجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض.

وبالنسبة للتقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم لكافة المناطق ما عدا منطقة الرياض، حدد الإعلان الفترة الصباحية للتقديم لطلاب والطالبات من 27 إلى 12/ 11/ 1440هـ، بينما سيكون باب التقديم مفتوحاً للطلاب فقط للتقديم في الفترة المسائية في نفس المدة.وفق “أخبار 24”.

أما بالنسبة للتقديم للالتحاق بالمرحلة الثانوية والعمارة والتشييد، فحدد الإعلان الفترة من 27/ 10 وحتى 12/ 11/ 1440هـ، وبالنسبة لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف فحدد موعد التقديم للجنسين خلال الفترة من 11 وحتى 26/ 11/ 1440هـ.

“التدريب التقني والمهني” تعلن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامجي الدبلوم والبكالوريوس

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885048201.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.