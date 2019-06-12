“التدريب التقني والمهني” تعلن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامجي الدبلوم والبكالوريوس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني عن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامجي الدبلوم والبكالوريوس بالجامعات الحكومية والكليات التقنية للعام التدريبي 1440/1441هـ، بالنسبة للطلاب والطالبات.
وحدد إعلان المؤسسة الفترة من 14 وحتى 22/ 10/ 1440هـ للطلاب للتقديم في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بمنطقة الرياض، فيما حدد الفترة من 16 إلى 23/ 10/ 1440هـ للطالبات للتقديم للجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض.
وبالنسبة للتقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم لكافة المناطق ما عدا منطقة الرياض، حدد الإعلان الفترة الصباحية للتقديم لطلاب والطالبات من 27 إلى 12/ 11/ 1440هـ، بينما سيكون باب التقديم مفتوحاً للطلاب فقط للتقديم في الفترة المسائية في نفس المدة.وفق “أخبار 24”.
أما بالنسبة للتقديم للالتحاق بالمرحلة الثانوية والعمارة والتشييد، فحدد الإعلان الفترة من 27/ 10 وحتى 12/ 11/ 1440هـ، وبالنسبة لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف فحدد موعد التقديم للجنسين خلال الفترة من 11 وحتى 26/ 11/ 1440هـ.