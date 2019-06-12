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أخبار محلية > بالفيديو.. تعرف على طرق إسعاف الشخص المصاب بـ”ضربة الشمس”‎
12/06/2019   2:17 م

بالفيديو.. تعرف على طرق إسعاف الشخص المصاب بـ”ضربة الشمس”‎

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قدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي نصائح لكيفية تقديم المساعدة للشخص المصاب بالإجهاد الحراري، أو ما يعرف بـ”ضربة الشمس”.

وأوضحت الهيئة في مقطع فيديو توعوي أن التعرض للشمس بصورة مباشرة ولفترات طويلة يمكن أن يسبب مخاطر صحية للشخص مثل “ضربة الشمس” مبينة أن أول خطوة لإسعاف المصاب هي نقله لمكان ظليل، ومساعدته على التمدد على ظهره.

وأضافت أن في الخطوة التالية يجب خلع ملابس المصاب الثقيلة وحذائه، ورفع قدميه بحقيبة أو ما شابه ذلك، ومن ثم يعطى ماءً فاتراً ليشربه إذا كان واعياً، أما إذا كان فاقداً للوعي فيجب فقط تبريد جسمه بماء فاتر أو تعريضه لمصدر هواء، ومن ثم الاتصال مباشرة بالإسعاف.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. تعرف على طرق إسعاف الشخص المصاب بـ”ضربة الشمس”‎

أخبار محلية
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