التحالف: سقوط مقذوف حوثي على صالة القدوم بمطار أبها وإصابة ٢٦ مدنياً بينهم نساء وأطفال

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم الأربعاء، سقط مقذوف حوثي على صالة القدوم بمطار أبها الدولي ما أدى لإصابة عدد من المسافرين بينهم نساء وأطفال.
وأوضح المالكي أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، حيث تم نقل 8 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.
وبيّن أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) -على حد زعمها -.
وأضاف أن هذا يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة من الميليشيات باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب، كما يثبت أيضاً حصول الميليشيا الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعمها وممارسته للإرهاب العابر للحدود.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.