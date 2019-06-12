أكدت هيئة الجمارك السعودية، أن كل المغادرين أو القادمين إلى المملكة ملزمون بالإفصاح عما بحوزتهم من العملات والسبائك والمعادن الثمينة، والأدوات القابلة للتداول التي تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال وأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وشددت الجمارك على ضرورة تعبئة نموذج الإقرار المخصص وتقديمه لموظف الجمارك، كإجراء إلزامي عند القدوم والمغادرة.
ولفتت إلى أن عدم الالتزام بالإفصاح يعرض المسافر إلى عقوبات منها غرامة مالية تساوي 25% من قيمة المضبوطات في المرة الأولى وغرامة تعادل 50% في المرة الثانية.
وأشارت إلى أن الإفصاح يهدف إلى تأكيد سلامة المسافر وحمايته من توجيه الاتهام له بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.
وبينت أن المواد التي تتطلب تعبئة نموذج الإقرار، تتضمن المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر، والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والبضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال، والسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، والسلع والمواد المحظورة والمقيدة.
وأوضحت أن طريقة تقديم الإقرار تكون كتابية من خلال النموذج، ثم تقديمه لمكتب الإقرار أو الإفصاح الجمركي.
وفق “أخبار 24”.