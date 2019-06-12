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أخبار محلية > “الأرصاد” تصدر تنبيهات متقدمة بموجة حارة وأتربة مثارة في 3 مناطق
12/06/2019   2:15 م

“الأرصاد” تصدر تنبيهات متقدمة بموجة حارة وأتربة مثارة في 3 مناطق

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 3 تنبيهات متقدمة بموجة حارة، ونشاط لأتربة مثارة تؤدي لتدني مستوى الرؤية في 3 من مناطق المملكة اليوم الأربعاء.

وتضمن التنبيه الأول التحذير من موجة حارة بالمنطقة الشرقية تشمل كلا من الأحساء، والخبر والدمام، تبدأ من الساعة 11 صباحاً، وتنتهي عند الساعة 6 مساء.

وحذرت الهيئة في التنبيه الثاني من أتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية، بمحافظات القنفذة والليث بمنطقة مكة المكرمة، وتستمر الحالة من 1 ظهراً حتى 7 مساء.وفق “أخبار 24”.

وشمل التنبيه المتقدم الثالث من أتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية، في محافظة البرك بمنطقة عسير، وتبدأ الحالة من الساعة 12 ظهراً تستمر حتى 7 مساء.

“الأرصاد” تصدر تنبيهات متقدمة بموجة حارة وأتربة مثارة في 3 مناطق

أخبار محلية
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