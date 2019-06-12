بينهم سيدتان.. وزير الثقافة يعين 3 شخصيات لتولي إدارة 3 مبادرات وطنية جديدة

أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان 3 قرارات بتعيين 3 شخصيات لتولي إدارة 3 مبادرات وطنية ثقافية جديدة.
وتضمنت القرارات تعيين أحمد الملا رئيساً لمبادرة الأرشيف الوطني للأفلام، والدكتورة زينب الخضيري رئيسة لمبادرة برنامج التفرغ الثقافي، بالإضافة لتعيين الشيف بسمة الخريجي لتولي مسؤولية إدارة مبادرة مهرجان الطهي الوطني.
وسيضطلع مركز الأرشيف الوطني للأفلام بمسؤولية الحفاظ على الأفلام السعودية وصيانتها باعتبارها مكوناً من مكونات الذاكرة الوطنية، وسجلاً لإنجازات صنّاع الأفلام السعوديين منذ نحو ستين عاماً، وذلك وفق أحدث تقنيات الأرشفة المستخدمة في المراكز الدولية.وفق “أخبار 24”.
وتتلخص مهام برنامج التفرغ الثقافي على تفريغ المبدع السعودي لإنجاز مشروعه الثقافي سواء كان رواية، أو كتاب، أو فيلم، أو مقطوعة موسيقية، وغيرها، وسيتم تحديد أسماء المبدعين الذين نالوا حق التفريغ وفق ضوابط تتعلق بجدية مشروعه ومدى إضافته لرصيد الثقافة السعودية.
وتهدف مبادرة مهرجان الطهي الوطني إلى التعريف بالمأكولات السعودية ودلالاتها الثقافية، وذلك من خلال المهرجان الذي سينظم بشكل سنوي يتضمن العديد من الفعاليات.