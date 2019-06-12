حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

أشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء) إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وعلى مناطق الشرقية والرياض ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
وتوقع التقرير طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمرشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.وفق “أخبار 24”.
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول مساءً شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.