عبدالله بن زنان يؤكد ابتعاد “آل سويلم” عن رئاسة النصر ويكشف السبب

أكد المدير الإعلامي بنادي النصر عبدالله زنان، ابتعاد رئيس النادي المكلف سعود آل سويلم عن رئاسة نادي النصر، وعدم خوضه سباق انتخابات النادي، موضحاً أن سبب هذا القرار هو ظروفه الخاصة، موجهاً رسالة له ولجماهير النصر.
وقال “بن زنان” في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “أبو فهد مهما كان سبب رحيلك ومهما قيل أنت علامة فارقة في الرياضة السعودية فكراً وإنجازاً، عجزوا عن مجاراة مشروعك الإداري الضخم ووضعوا العراقيل من البداية ولكنك كنت جبلاً لم يهتز، رحيلك بعد عودة النصر للمقدمة وتنظيم العمل كمؤسسة محترفة يثبت أنك رجل شجاع ولا تهتم لنفسك”.
وتابع: “اهتميت بالنصر وصنعت المستحيل خلال موسم واحد فقط، وجهزت بيئة النصر إدارياً وفنياً ومالياً ووضعت النصر في الطريق الصحيح، وعلى رجال النصر إكمال الطريق من حيث انتهيت فكل الأمور مرتبة ومنظمة، نعم هناك ألم لرحيلك ولكن من يعرفك يعلم تماماً أنك رجل ضحيت بإنجازك لأجل النصر”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف موجهاً حديثه لجماهير النادي: “جماهير النصر، أعلم ما تشعرون به ولكن للنصر رجال، وسيظل أبو فهد داعماً كبيراً للنصر ورجاله بالمال والفكر، نصركم بحاجة ماسة لتكاتفكم الآن أكثر مما سبق، وشكر الشامخ أول الواجبات، فالوفاء لا يتجزأ والمبادئ لا تقتص، كل من خدم النصر يستحق الشكر فكيف برجل وضع النصر في المقدمة”.
وختم “بن زنان” قائلاً: “لا يمكن أن نقول عن رحيل الشامخ إلا قدر الله وماشاء فعل، الشامخ أتى للنصر وهو شامخ فعلاً ورحل عن النصر وهو شامخ مع ناديه، ظروفه الخاصه التي منعته لن تمنعه من دعم النصر والوقوف معه، وسيبقى الشامخ اسم على مسمى، وسيبقى النصر الشمس التي لا تغيب”.
جدير بالذكر أن لجنة الانتخابات المعنية بتلقي أوراق المرشحين لرئاسة نادي النصر، غادرت مقر النادي أمس (الثلاثاء) دون تقدم أي مرشح بأوراقه لرئاسة النادي.