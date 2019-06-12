بالفيديو.. وكيل هيئة الرياضة يعلن موعد إعادة فتح باب الترشح لرئاسة النصر

أكد وكيل هيئة الرياضة للعلاقات العامة والإعلام الدكتور رجاء الله السلمي، أنه ستتم إعادة فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر يوم الأحد المقبل ولمدة 3 أيام؛ وذلك لعدم تقدم أي مرشح بأوراقه لرئاسة النادي وفق ما نصّت عليه لائحة الانتخابات.
وقال رجاء السلمي في مداخلة لبرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، إنها المرة الأولى التي تفتح الانتخابات في 13 نادياً في نفس التوقيت والأمور سارت بشكل سلس ومريح، مبيناً أنه سيتم البدء في فحص أوراق المرشحين وستعلن بعدها القوائم النهائية ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة الطعون.
وعن عدم استيفاء بعض المرشحين لكل الاشتراطات التي وضعتها اللائحة، أوضح أن اللائحة تجيز لهيئة الرياضة إضافة أو حذف بعض الاشتراطات لجهات معينة من الأندية، مبيناً أن رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وضع ضابطاً لهذا البند.
وأضاف السلمي أن الضابط الذي وضع ينص على أنه يجوز لرئيس لجنة الانتخابات قبول القائمة الوحيدة المقدمة التي ليس لديها منافس إذا كانت لم تستوف شرطاً من الشروط، أما إذا لم تستوف أكثر من شرط فسيتم فتح باب الترشح في النادي مجدداً.وفق “أخبار 24”.
وأشار في نهاية حديثه إلى أنه لا توجد لدى هيئة الرياضة خطة لتعيين إدارات مكلفة في الأندية خلال الفترة المقبلة، وكل إدارات الأندية ستكون منتخبة، وهذا أمر أعلن عنه منذ اليوم الأول لفتح مواعيد باب الترشح.
وكيل الهيئة للإعلام والعلاقات د.رجاء الله السلمي: لأول مرة يتم فتح الانتخابات لـ13 نادياً بوقتٍ واحد، وبفضل الله سارت بشكل سلس ومريح بتعاون الجميع وجهود لجان العمل المتعددة.. ولجنة الانتخابات ستعيد فتح باب الترشح لنادي النصر الأحد القادم pic.twitter.com/qIKlz3yUNt
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) June 12, 2019