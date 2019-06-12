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أخبار محلية > بالفيديو.. عبدالرحمن بن مساعد يوضح لماذا ينادي ولي العهد بـ”سيدي” رغم أنه الأكبر سناً
12/06/2019   8:27 ص

بالفيديو.. عبدالرحمن بن مساعد يوضح لماذا ينادي ولي العهد بـ”سيدي” رغم أنه الأكبر سناً

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كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن السبب الذي يدفعه لمناداة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بلفظ “سيدي”، رغم أنه أكبر من ولي العهد في السن.

وقال الأمير عبدالرحمن إن الأمير محمد بن سلمان هو ثاني ولي أمر لا ثالث لهما وهما الملك وولي العهد اللذين بويعا على السمع والطاعة.

وأضاف قائلاً: “أرى أنه فيما يتعلق بهذين المقامين الكريمين ينبغي تجاوز الاعتبارات البروتوكولية عن فارق السن، ومن هذا المنطق أقول سيدي وأتشرف بذلك”.

وأوضح أن الأمير محمد بن سلمان قائد يدرك ماذا يريد ولديه طريقة واضحة لتنفيذ ما يريد، ويبحث عن مكانة مميزة للمملكة تليق بشعبها، مبيناً أن رؤية 2030 حينما طرحت في البداية ظن الناس أنها مجرد أقوال غير قابلة للتنفيذ لكنه أثبت أنه حينما يقول شيئاً يسعى في تنفيذه.وفق “أخبار 24”.

وأكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن ولي العهد يقبل الرأي الآخر والمخالف لرأيه، إلا إذا كان صاحب هذا الرأي لديه أجندة ضد أمن البلد وشرعيته.

بالفيديو.. عبدالرحمن بن مساعد يوضح لماذا ينادي ولي العهد بـ”سيدي” رغم أنه الأكبر سناً

أخبار محلية
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