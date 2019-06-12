اليوم السابع بـ #صيف_الخرج40 يستضيف ابراهيم المعيدي والجماهير تتراقص بفلاشات الجوال

انطلقت فعاليات اليوم السابع من مهرجان صيف الخرج ٤٠ على مسرح برج الخرج ، بحضور فرقة “مقر النجوم” بقيادة المبدعين ابراهيم و سلطان المعيدي ليقدمو العروض المتنوعة الترفيهية لكافة الاعمار مما أذكى روح الحماس ما بين الحضور ، و إضافة المتألقة “شوق الدوسري” بصوتها لوحات إنشادية متنوعة أعطت نكهة تفاعليه رائعة ابدت إعجاب الجميع ، و تواصل الجهات الامنية تواجد المكثف من شرطة الخرج والدوريات الامنية والمرور والدفاع المدني وقوة المهمات والواحبات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهلال الأحمر خارج اسوار البرج والطرقات المؤدية لساحات الإحتفال إضافة التنظيم الامني الداخلي بساحات البرج .
الجدير ذكره وامتدادا لما قدمته بالأعوام الماضية واصلت بلدية محافظة الخرج سلسلة خدماتها للزوار و المنظمين كافة بتوزيع اكثر من ٥٠٠٠ عبوة مياه مجانية يوميا .
بعد ذلك أجريت السحوبات اليومية بالجوائز القيمة المقدمة من بلدية محافظة الخرج ، و كعادتها الألعاب النارية ختم فيها فعاليات الليلة .
هذا وسيتواجد بالغد فرقة وقناة “أطفال مواهب” باليوم الثامنة من فعاليات المهرجان في ليلة ما قبل الختام .