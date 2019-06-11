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أخبار المناطق > امرأة تجمع 50 ألف دولار في 17 يوماً بحيلة عبر الإنترنت.. وهذا الرجل كشف أمرها
11/06/2019   11:51 م

امرأة تجمع 50 ألف دولار في 17 يوماً بحيلة عبر الإنترنت.. وهذا الرجل كشف أمرها

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تمكنت امرأة من جمع مبلغ 50 ألف دولار عبر حيلة قامت بها على الإنترنت، لاستعطاف المتابعين من خلال الادعاء بالحاجة إلى أموال للإنفاق على أولادها الذين نشرت صورا لهم.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال الجلاف أن امرأة أجنبية مطلقة ضُبطت بعد جمع 50 ألف دولار خلال 17 يوماً فقط، من خلال التسول الإلكتروني.

وأضاف أن المرأة نشرت صور أبنائها، وادّعت عجزها عن رعايتهم وطلبت المساعدة في تأمين مصاريفهم، إلا أن طليقها أبلغ عنها على منصة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي، مؤكدا أن الأبناء يعيشون معه هو حياة كريمة منذ سنوات، فقُبض عليها.وفق “أخبار 24”.

امرأة تجمع 50 ألف دولار في 17 يوماً بحيلة عبر الإنترنت.. وهذا الرجل كشف أمرها

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