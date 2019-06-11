حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد (الأربعاء)، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وطقسا حارا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.
فيما توقعت “الأرصاد” تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.
وأشارت إلى أن أعلى درجة حرارة يُتوقع تسجيلها غداً (48) في الأحساء، وأدنى درجة حرارة (19) في أبها وتبوك.
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غد الأربعاء 1440/10/09 في #المملكة
#طقس_الصيف
#نرصد_ونحمي #نحميها pic.twitter.com/ds3SqBt5WL
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) ١١ يونيو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.