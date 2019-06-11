“سلطان بن سلمان”: الجزيرة العربية أصل سكان قارتي أوروبا وآسيا

كشف رئيس الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، عن حقائق علمية تكشف لأول مرة ، أن السكان الأصليون لقارتي أوروبا وآسيا منحدرون من الجزيرة العربية.
وأوضح الامير سلطان، وفقا لـ “الرياض”، في ورقة علمية سطرها منذ سنوات ووثق حيثياتها من خلال تواصله مع علماء ومختصين على امتداد العالم، أن بداية الإسلام والإنسانية كان في الجزيرة العربية، وهو ما يؤكد أنها أرض ذات تاريخ عريق وأثرت بشكل كبير في التاريخ الإنساني، لأن الإسلام أراد الله تعالى له أن لا ينشأ في أرض فارغة من الحضارة والمعرفة والقيم الأخلاقية الأصيلة.
وأشار إلى أن السكان الأصليين لقارتي أوروبا وآسيا منحدرون أصلاً من الجزيرة العربية، مما عزز أنها لم تكن يوماً أمة طارئة على التاريخ، ولا حديثة عهد بنعمة، أو أن أهميتنا تقتصر على ما حباها الله بها من مقومات اقتصادية، مبينا أن أرض الجزيرة العربية تقاطعت عليها طرق التجارة والتقت الحضارات عليها، وأشرقت أنوار الإسلام منها، وعلى امتداد التاريخ كان لسكان هذه المنطقة سمات أخلاقية وقيمية جعلت منهم مؤثرا في التاريخ وجزءا مهما من الحراك الإنساني.