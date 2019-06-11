كشف مقطع فيديو مغادرة لجنة الانتخابات المعنية بتلقي أوراق المرشحين لرئاسة نادي النصر، مقر النادي دون تقدم أي مرشح بأوراقه لرئاسة النادي.
وبذلك أغلِق رسميًا باب تقدم المرشحين لانتخابات النادي، فيما أفادت مصادر بأنه حسب مواد اللائحة المعدّلة، فإذا انتهت فترة الترشح دون أن يتقدم أحد تُفتح الفترة مرة أخرى فإن لم يتقدم أحدٌ، يمكن تكليف الإدارة الحالية.
يُذكر أن رئيس النصر سعود آل سويلم تولى الرئاسة في شهر مارس 2018 بتكليف من الهيئة العامة للرياضة، ونجح في قيادة النادي للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.