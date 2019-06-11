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أخبار محلية > “الحياة الفطرية” تنفي صورة متداولة أُشيع أنها لجوّالي المناطق المحمية
11/06/2019   11:42 م

“الحياة الفطرية” تنفي صورة متداولة أُشيع أنها لجوّالي المناطق المحمية

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نفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية صحة الصورة المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي زُعم أنها تعود للجوّالين في المناطق المحمية، مؤكدةً أن مَن ظهروا في الصورة ليسوا من منسوبيها.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”: “تود الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن توضح أن ما تم تداوله مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي حول جوالي المناطق المحمية، عاري عن الصحة، وأن مَن يظهر بالصورة لا علاقة لهم بقوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة”.

يأتي ذلك عقب تداول صورة لعدد من الأشخاص يرتدون زياً موحداً بجانب بعض رجال الأمن، حيث ذكر البعض أن هؤلاء الأشخاص من منسوبي قوة حماية المناطق المحمية، وهو ما نفته الهيئة.وفق “أخبار 24”.

“الحياة الفطرية” تنفي صورة متداولة أُشيع أنها لجوّالي المناطق المحمية

أخبار محلية
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