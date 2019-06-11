“البيئة” تعلن أسماء 142 مرشحاً تأهلوا للدخول في اختبارات شغل وظائف المرحلة الثانية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، أسماء 142 مرشحًا لإجراء الاختبارات اللازمة لشغل وظائف “المرحلة الثانية” المعلنة بتاريخ 21 / 6 / 1440هـ على موقع الوزارة، وذلك في مبنى الوزارة الجديد في حي الملك عبدالله بالرياض.
وتبدأ الاختبارات الساعة الرابعة عصر الثلاثاء الموافق 15 شوال الجاري، وذلك لشغل الوظائف التالية: “باحث بيئة مساعد”، “باحث حماية بيئة”، “باحث حماية بيئة مساعد”، “باحث زراعي مساعد”، “محاسب”، “محاسب مساعد”، “مراقب بيئي”، “مراقب مالي”، “مصمم جرافيكس”.وفق”أخبار 24″.
وشدّدت الوزارة على ضرورة إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية لدخول الاختبار، الذي لا يعني القبول النهائي، كما نشرت أسماء المرشحين على موقعها الإلكتروني.