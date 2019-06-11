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اخبار رياضية > خلافات في الأهلي قبل ساعات من إغلاق باب الترشح
11/06/2019   7:06 م

خلافات في الأهلي قبل ساعات من إغلاق باب الترشح

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كشفت لـ”الرياضية” مصادر من النادي الأهلي أن الاختلاف في وجهات النظر بين الأهلاويين قد يدفع عبد الإله مؤمنة مرشح رئاسة النادي إلى عدم التقدم بملفه خلال الساعات المقبلة والتي قد تشهد تطورات مثيرة قبل إغلاق باب الترشح عند العاشرة مساء.

وكانت “الرياضية” قد أشارت في عددها الصادر اليوم عن نية عبدالإله مؤمنة الترشح لرئاسة النادي الأهلي خلال فترة المواسم الأربعة المقبلة.

وبين مؤمنة في حديثه لـ”الرياضيةتشرفه برئاسة النادي الأهلي وهو ابن من أبناء النادي، لكن الاختلاف في بعض الأمور والصلاحيات قد يجبره على عدم موصلة الترشح لرئاسة النادي.

وأكد مؤمنة أن سيظل محباً وداعماً للنادي الأهلي وسيقف مع مرشح النادي في جميع الأحوال والظروف، وارتباطه بالنادي ودعمه لا يرتبط بالمناصب.

خلافات في الأهلي قبل ساعات من إغلاق باب الترشح

اخبار رياضية
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