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اخبار رياضية > هداف الدوري التركي على رادار الشباب السعودي
11/06/2019   7:05 م

هداف الدوري التركي على رادار الشباب السعودي

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وجه نادي الشباب السعودي أنظاره نحو إبرام صفقة مدوية من العيار الثقيل من الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تقارير تركية كشفت عن رغبة نادي الشباب السعودي في التعاقد مع المهاجم الدولي السنغالي مباي دياني نجم فريق غلطة سراي التركي.

ووجه النادي السعودي أنظاره نحو الظفر بخدمات هداف الدوري التركي مباي دياني ونجم غلطة سراي في الموسم المقبل، لقيادة هجوم الليث.وفق “أخبار 24”.

ويرغب النادي التركي في الحصول على 17 مليون يورو للموافقة على انتقال هدافه دياني للدوري السعودي بقميص فريق الشباب.

يذكر أن مباي دياني سبق له اللعب بقميص الشباب السعودي في موسم 2014، بعدما انتقل له من يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يرحل لأوروبا من جديد.

هداف الدوري التركي على رادار الشباب السعودي

اخبار رياضية
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