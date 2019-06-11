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أخبار محلية > لكشفها قضايا تزوير.. “شرطة الرياض” تكرم ممرضة بمدينة الملك سعود الطبية
11/06/2019   7:02 م

لكشفها قضايا تزوير.. “شرطة الرياض” تكرم ممرضة بمدينة الملك سعود الطبية

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كرمت شرطة منطقة الرياض، ممثلة بالنقطة الأمنية في مدينة الملك سعود الطبية، الممرضة ريما بنت سعد الحساوي، من طوارئ مستشفى الأطفال، لتمكنها من ضبط مجموعة من قضايا تزوير الوثائق بغرض العلاج بالمدينة عبر بيانات غير صحيحة.

وأوضحت المدينة أن هذا التكريم يأتي انطلاقًا من حرص النقطة الأمنية على تعزيز القيم الإيجابية وتفعيل الحس الأمني لدى الموظفين، داعية الجميع إلى الحرص الدائم واليقظة وأداء مهامهم بكل إخلاص وأمانة.

وأثنت الإدارة التنفيذية بالمدينة على جهود الممرضة “الحساوي”، والتي أتت من منطلق إحساسها بالمسؤولية الوطنية.

لكشفها قضايا تزوير.. “شرطة الرياض” تكرم ممرضة بمدينة الملك سعود الطبية

أخبار محلية
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