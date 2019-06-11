“سكني” يسلم خلال مايو الماضي 1576 قطعة أرض مجانية للمواطنين بمختلف أنحاء المملكة

كشف برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أنه سلم خلال شهر مايو المنصرم 1576 قطعة سكنية مجانية للمستفيدين، الذين جرى التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية في مختلف أنحاء المملكة.
وأوضح البرنامج أن التسليم شمل 99 قطة أرض لمستفيدين في منطقة الرياض، و567 قطعة في منطة مكة المكرمة، و237 في منطقة نجران، و71 بالحدود الشمالية، و263 بعسير، و22 قطعة في القصيم، و14 في الباحة، و20 بالشرقية، وقطعة أرض احدة بمنطقة تبوك، و6 بالجوف، و181 بالمدينة المنورة، و51 بجازان، و44 في حائل.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن تسليم هذه القطع يأتي مواصلة لتسليم القطع المجانية للمستفيدين، والتي تتراوح مساحتها بين 450 مترا مربعاً و527 متراً مربعاً.وفق “أخبار 24”.
وأشار السويلم إلى أن البرنامج أعلن مطلع العام الجاري عن تخصيص 50 ألف قطعة مجانية ليصبح مجموع الأراضي التي خصصها البرنامج للمواطنين منذ انطلاقته نحو “207.296 قطعة أرض مجانية”.
يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج سكني “2019” شملت تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و50 ألف قطعة سكنية مجانية، بجانب 100 ألف قرض مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك ومؤسسات التمويل.