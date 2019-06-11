تقدم محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة، اليوم (الثلاثاء)، جموع المصلين في صلاة الجنازة على الجندي يحيى الصهلولي من منسوبي قوة الأفواج، بعد إصابته في حَادث سير أثناء أداء مهامه.
وكان “الصهلولي” قد دخل في غيبوبة قرابة الشهر، بعد تعرّضه لحادث سير أثناء تأدية عمل أمني، وذلك قبل أن يلقى ربه شهيدًا.
ونقل محافظ هروب لوالد وذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبر ذوو الشهيد عن افتخارهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميادين الشرف والكرامة، مؤكدين أن الموت في سبيل الدفاع عن الدين والمقدسات وتراب الوطن مدعاة للشرف.
وفق “أخبار 24”.