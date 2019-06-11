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أخبار محلية > قطار الحرمين يطلق “القطار المزدوج” بسير قطارين في وقت واحد
11/06/2019   6:58 م

قطار الحرمين يطلق “القطار المزدوج” بسير قطارين في وقت واحد

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أطلق مشروع قطار الحرمين خدمة “القطار المزدوج” بسير قطارين في وقت واحد، بدءاً من يوم غدٍ (الأربعاء)، لرفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات.

يذكر أن مواعيد رحلات قطار الحرمين لشهر يونيو الجاري هي أيام: (الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد)، خلال الأوقات (8 صباحاً، 12 ظهراً، 3:15 مساءً، 6:15 مساءً، 8 مساءً).

واحتفل قطار الحرمين السريع مؤخراً ببلوغه حاجز 1000 رحلة، نقل خلالها أكثر من 400 ألف راكب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروراً بجدة والمدينة الاقتصادية برابغ.وفق “أخبار 24”.

قطار الحرمين يطلق “القطار المزدوج” بسير قطارين في وقت واحد

أخبار محلية
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