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أخبار محلية > الشيف التركي “نصرت” يفتتح مطعماً في جدة.. وأسعار بعض الأطباق تتجاوز 1000 ريال
11/06/2019   8:37 ص

الشيف التركي “نصرت” يفتتح مطعماً في جدة.. وأسعار بعض الأطباق تتجاوز 1000 ريال

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افتتح الشيف التركي المعروف “نصرت غوشكيه”، الشهير باسم شيف الملح والذي اشتهر بطريقته في رش الملح، فرعاً لسلسلة مطاعمه الشهيرة في مدينة جدة، وذلك تزامناً مع فعاليات موسم جدة.

ولقي الحدث صدىً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث علّق الكثير على أسعار أطباق اللحوم التي تقدم في المطعم، وتداول المغردون على نحو واسع صورة لقائمة الطعام الخاصة بالمطعم.

وتجاوزت أسعار بعض الأطباق الألف ريال؛ حيث بلغ سعر طبق ستيك نصرت الذهبي 1250 ريالاً، كما بلغ سعر أحد الأطباق 1560 ريالاً، فيما تراوحت أسعار السلطات والمقبلات ما بين 65 إلى 125 ريالاً للصنف الواحد.

صورة

وفق “أخبار 24”.

الشيف التركي “نصرت” يفتتح مطعماً في جدة.. وأسعار بعض الأطباق تتجاوز 1000 ريال

أخبار محلية
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