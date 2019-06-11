بعد وفاة عمه أثناء المشاركة في البحث عنه.. العثور على “مفقود العرضيات” متوفى

عثرت أسرة المواطن “مالك أحمد القرني”، الذي فُقد قبل 11 يوماً بعد خروجه من منزله بمحافظة العرضيات، عليه متوفى على بعد نحو 2 كيلومتر من المنزل، وذلك عقب يوم واحد من انتهاء العزاء في عمه، الذي توفي في حـادث مروري خلال مشاركته في البحث عن ابن أخيه.
وأوضح معيض القرني، شقيق مالك، أن أحداً ذكر لهم أنه رأى شقيقه في أحد مطاعم ثربان ليتم البحث المكثف في ذلك الموقع، مبيناً أن عمه قدم من خميس مشيط للمشاركة في عملية البحث عنه وكان هو المنسق مع فريق السلام التطوعي، لكنه تعرض لحـادث مروري توفي على إثره، وفقاً لـ “سبق”.
وأضاف أنه مع وفاة عمه توقف البحث عن أخيه لإقامة العزاء، واستؤنف البحث أمس (الإثنين) وعثر عليه متوفى في وادي المصع بقرية الحبيل على بعد نحو 2 كيلومتر من المنزل، موضحاً أنه بدا عليه من جـثته أنه توفي قبل وقت قليل، وأنهم بانتظار تقرير الطب الشرعي لدفنه.