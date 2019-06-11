نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التحالف”: اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط
11/06/2019   8:36 ص

“التحالف”: اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط

+ = -
846

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء أمس (الإثنين)، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات. وفق “أخبار 24”.

وأضاف بأن قوات التحالف تتخذ وتنفذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

“التحالف”: اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885048008.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.