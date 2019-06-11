حذّر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني مستخدمي هواتف “سامسونغ” من وجود ثغرات في عدد من نسخ النظام على أجهزة الشركة، مطالباً إياهم بتحديث أجهزتهم لتجنّب التهديدات.
وأوضح مركز الأمن السيبراني أن الثغرات الموجودة في بعض النسخ يمكن أن يستغلها المهاجمون والمقرصنون، في الكشف والإفصاح عن المعلومات الموجودة في الأجهزة، والتقليل من أداء الجهاز، والتقليل كذلك من سعة الذاكرة المتوفرة.
وأضاف أن الثغرات تمكّن التطبيقات غير المصرّح لها من الحصول على المعلومات المدخلة من قبل المستخدمين وتغييرها، موصياً جميع مستخدمي أجهزة “سامسونغ” بتحديثها ومتابعة توضيحات الشركة حول هذا الأمر.
وفق “أخبار 24”.