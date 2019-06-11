تداول مغردون، أمس الإثنين، مقطع فيديو وثّقه أحد المواطنين بجانب لوحة إلكترونية على أحد طرق محافظة المجمعة التابعة لإمارة منطقة الرياض؛ حيث سجّلت اللوحة الإلكترونية درجة حرارة عالية جداً مع دخول فصل الصيف.
ووثّق المواطن مقطع الفيديو، ظهر أول أمس الأحد 6 شوال 1440 الموافق 9 يوليو 2019؛ حيث ظهرت درجة الحرارة على شاشة اللوحة الإلكترونية وقد سجّلت 55 درجة مئوية.
ومع دخول فصل الصيف، تسجّل المملكة وبعض دول الخليج العربي درجة حرارة عالية وغير مسبوقة في المنطقة العربية، ما قد يؤدّي إلى حظر خروج متوقّع إلى العمل في بعض المناطق.
وفق “أخبار 24”.