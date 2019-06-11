هكذا علق وليد الفراج على قرار الاتحاد السعودي بتقليل اللاعبين الأجانب الموسم المقبل

علّق الإعلامي وليد الفراج على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل إلى 7 لاعبين فقط، مبيناً أنه شيء جيد والمواسم المقبلة كافية لتقييمه، متمنياً رؤية دوري أكثر قوة وعدالة.
وقال الفراج من خلال تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: ” 7 لاعبين أجانب في الدوري المقبل شيء جيد، ولو أصبحوا 6 لاعبين في الموسم الذي يليه سيكون شيء جيد جداً”.
وأضاف: “ثلاثة مواسم ستكون كافية لتقييم إيجابيات وسلبيات القرار، وإن كنت أراه قد أضاف متعة لكثير من المباريات لكنه ربط المنافسة بين الأكثر تمويلاً، يارب دوري قادم أكثر قوة وجمالاً وعدالة”.وفق “أخبار 24”.