أمير نجران يلتقي مسؤولي الكهرباء بالمنطقة.. ويؤكد: لا مبرر لأي جهة للتقصير في أداء الواجب

أكّد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، على أنه لا توجد أي مبررات لدى أي جهة للقصور أو التقصير في أداء الواجب، وذلك خلال لقائه بمسؤولي كهرباء نجران في مكتبه بديوان الإمارة.
وعلى خلفية انقطاع خدمة الكهرباء عن بعض المشتركين بنجران، التقى أمير المنطقة وفدًا من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء، حيث نقل لهم حرص قيادة المملكة على سرعة رجوع الخدمة بكامل طاقتها.
وقال أمير نجران، إن المواطن لا تعنيه التفاصيل الفنية في أي خدمة، لا من حيث سبل توفيرها ولا من حيث أسباب تعطلها، فهو يريد الخدمة بذاتها واستمرارها، مشدّداً على أن هذا الانقطاع دفع الجميع لمراجعة واقع خدمة الكهرباء بالمنطقة.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكّد وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء نايف بن محمد العبادي، على توفير دعم عاجل للمنطقة بمولدات احتياطية، إضافةً إلى تعزيز مشاريع الربط وزيادة القدرات في محطة التوليد المركزية كحلٍ جذري للأزمة.