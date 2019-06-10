المشرف على “موسم جدة”: يمكن للأجانب الحصول على التأشيرة السياحية في 3 دقائق

أعلنت اللجنة المنظمة لـ”موسم جدة” عن إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية التي تستهدف زوار هذا الحدث الفريد، لتسليط الضوء على المملكة كوجهة سياحية رائجة عالميا، وإبراز الفرص التنموية بها، ورفع زخم تدفق السياح والزوار إلى المدينة.
وأكد المهندس رائد أبو زنادة، المشرف العام على “موسم جدة”، على أهمية المبادرة التي من المتوقع أن يكون لها دور محوري في إنعاش القطاع السياحي الوطني بشكلٍ عام، وستدعم نجاح “موسم جدة” بشكلٍ خاص في نسخته الأولى.
وأضاف أن إصدار التأشيرة السياحية الإلكترونية يرتبط بشراء تذاكر لأيٍ من الأحداث والفعاليات التي يحفل بها الموسم، ويضمن شراؤها الحصول على التأشيرة بشكل فوري، في غضون 3 دقائق فقط، بالتسجيل على منصة شارك sharek.sa، واتباع الإرشادات البسيطة اللازمة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “موسم جدة” يستمر من 8 يونيو حتى 18 يوليو 2019، كصناعة حيوية تثري الاقتصاد الوطني، وتعزز مكانة جدة كإحدى أهم الوجهات السياحية، إضافة إلى تسليط الضوء على تراثها البحري وموروثها الثقافي والفني العريق.